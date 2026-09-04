Москва4 сен Вести.Заслуженный журналист России, зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий был человеком, которого знали и любили, коллеги многому у него научились. Об этом рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев в интервью ИС "Вести".

Алексей Вишневецкий скончался 4 сентября в возрасте 60 лет.

Во многом о был центром притяжения для наших регионов, потому что он как-то очень хорошо вписался. Он знал всех. Его знали и любили во многих городах нашей огромной страны. Я надеюсь, память о нем останется. И то, чему он научил наших будущих коллег, наверняка, останется у них в сердце и поможет им в работе отметил Соловьев

Вишневецкий начал работать по специальности еще когда был студентом, в 1988 году. Тогда его взяли на практику в газету "Московская правда" и после практики оставили в качестве внештатного корреспондента. Спустя время он стал первым заместителем главного редактора издания.

За свою карьеру журналист успел поработать во многих СМИ, в том числе бьыл редактором программы "Честный детектив" на телеканале "Россия".

Заместителем председателя Союза журналистов России он стал 1 декабря 2017 года, а в текущем 2026 году указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.