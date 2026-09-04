Москва4 сен Вести.В возрасте 60 лет скончался заслуженный журналист России, зампредседателя Союза журналистов Алексей Вишневецкий. Об этом объединение сообщает в MAX.

Трагическое известие пришло сегодня утром. На 61 году жизни не стало заместителя председателя Союза журналистов России, секретаря СЖР, Заслуженного журналиста России Алексея Константиновича Вишневецкого говорится в сообщении

Вишневецкий начал работать по специальности еще когда был студентом, в 1988 году. Тогда его взяли на практику в газету "Московская правда" и после практики оставили в качестве внештатного корреспондента. Спустя время он стал первым заместителем главного редактора издания.

За свою карьеру журналист успел поработать во многих СМИ, в том числе бьыл редактором программы "Честный детектив" на телеканале "Россия 1".

Заместителем председателя Союза журналистов России он стал 1 декабря 2017 года, а в текущем 2026 году указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.