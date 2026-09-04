Прощание с Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в Москве

Стала известна дата прощания с журналистом Алексеем Вишневецким Прощание с Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в Москве

Москва4 сен Вести.Прощание с секретарем и заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в Москве. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв, передает ТАСС.

О смерти заслуженного журналиста РФ стало известно 4 сентября. Ему было 60 лет.

Прощание с Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в Москве. Его похоронят на Троекуровском кладбище отмечается в сообщении

Заместителем председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий стал 1 декабря 2017 года, а в 2026 году указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.