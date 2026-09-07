Соловьёв и Мацкявичюс заявили, что смерть Вишневецкого стала для них шоком

Соловьёв и Мацкявичюс назвали тяжелой утратой смерть журналиста Вишневецкого Соловьёв и Мацкявичюс заявили, что смерть Вишневецкого стала для них шоком

Москва7 сен Вести.Новость о смерти заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого стала шоком для его коллег. Об этом ИС "Вести" заявили ведущий программы "Вести" Эрнест Мацкявичюс и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Мацкявичюс рассказал, что в начале сентября был вместе с Вишневецким на журналистском форуме "Вся Россия" в Сочи.

Он модерировал мою встречу с журналистами, мы много говорили про профессию, обсуждали и проблемы, и вызовы, про подготовку смены, потому что он был еще и преподавателем, он готовил студентов. Он был профессионалом высочайшего уровня. Очень много понимал в профессии, знал, что нужно передавать ребятам, которые придут за нами. Это очень тяжелая потеря, для меня это было ударом, который я до сих пор не могу осознать сказал ведущий программы "Вести"

Владимир Соловьёв добавил, что Вишневецкого знала вся страна.

Сейчас пишут со всей страны, плачут, присылают сообщения и даже губернаторы разных регионов. Он у нас был главным организатором нашего кинофестиваля "Новая реальность". Утрата, конечно, тяжелейшая, совершенно неожиданно, буквально накануне сидели, весело вспоминали однокурсников, весело попрощались, и вдруг такая новость, которая стала для нас просто шоком сказал он

Церемония прощания с Алексеем Вишневецким прошла в Москве, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Ранее председатель Союза журналистов России сообщил, что Алексей Вишневецкий мог умереть от инфаркта.