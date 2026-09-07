Москва7 сенВести.Новость о смерти заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого стала шоком для его коллег. Об этом ИС "Вести" заявили ведущий программы "Вести" Эрнест Мацкявичюс и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Мацкявичюс рассказал, что в начале сентября был вместе с Вишневецким на журналистском форуме "Вся Россия" в Сочи.
Он модерировал мою встречу с журналистами, мы много говорили про профессию, обсуждали и проблемы, и вызовы, про подготовку смены, потому что он был еще и преподавателем, он готовил студентов. Он был профессионалом высочайшего уровня. Очень много понимал в профессии, знал, что нужно передавать ребятам, которые придут за нами. Это очень тяжелая потеря, для меня это было ударом, который я до сих пор не могу осознатьсказал ведущий программы "Вести"
Владимир Соловьёв добавил, что Вишневецкого знала вся страна.
Сейчас пишут со всей страны, плачут, присылают сообщения и даже губернаторы разных регионов. Он у нас был главным организатором нашего кинофестиваля "Новая реальность". Утрата, конечно, тяжелейшая, совершенно неожиданно, буквально накануне сидели, весело вспоминали однокурсников, весело попрощались, и вдруг такая новость, которая стала для нас просто шокомсказал он
Церемония прощания с Алексеем Вишневецким прошла в Москве, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Ранее председатель Союза журналистов России сообщил, что Алексей Вишневецкий мог умереть от инфаркта.