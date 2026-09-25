На 91-м году жизни скончался народный артист РФ Алексей Козлов Умер джазовый саксофонист Алексей Козлов

Москва25 сен Вести.Джазовый саксофонист, народный артист России Алексей Козлов скончался 25 сентября в возрасте 90 лет. Об этом сообщается в соцсетях Клуба Алексея Козлова.

Он умер сегодня, в кругу семьи. Его жена нам [клубу Алексея Козлова] сообщила говорится в сообщении

Свою карьеру Алексей Козлов начал в 1950-е годы в качестве пианиста. Позже он самостоятельно освоил саксофон.

В 1973 году Козлов создал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль "Арсенал".

13 октября Козлову исполнился бы 91 год.