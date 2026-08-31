Москва31 авгВести.Сегодня в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве прошло прощание с регбийным арбитром Алексеем Брызгалиным.
Как передает корреспондент ИС "Вести", на церемонии присутствовало более 100 человек: помимо семьи это тренеры, арбитры, регбисты, ветераны, болельщики, функционеры, его воспитанники, которых он тренировал, а также представители регбийной школы "Южное Тушино", где он долгое время работал.
Мероприятие продлилось около часа. Память Алексея Брызгалина почтили минутой молчания и по регбийной традиции проводили его продолжительными аплодисментами.
Похороны прошли на Марфинском кладбище в городе Одинцово.
Один из самых авторитетных арбитров России ушел из жизни в возрасте 47 лет.
Брызгалин работал в качестве судьи с 2006 года. В 2010-м дебютировал на международном уровне, а в 2021-м добился звания лучшего судьи России.
Ранее стало известно, что в память об арбитре все ближайшие матчи по регби будут начинаться с минуты молчания.