В Москве состоялась церемония прощания с регбийным арбитром Алексем Брызгалиным В Москве простились с регбийным арбитром Алексеем Брызгалиным

Москва31 авг Вести.Сегодня в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве прошло прощание с регбийным арбитром Алексеем Брызгалиным.

Как передает корреспондент ИС "Вести", на церемонии присутствовало более 100 человек: помимо семьи это тренеры, арбитры, регбисты, ветераны, болельщики, функционеры, его воспитанники, которых он тренировал, а также представители регбийной школы "Южное Тушино", где он долгое время работал.

Мероприятие продлилось около часа. Память Алексея Брызгалина почтили минутой молчания и по регбийной традиции проводили его продолжительными аплодисментами.

Похороны прошли на Марфинском кладбище в городе Одинцово.

Один из самых авторитетных арбитров России ушел из жизни в возрасте 47 лет.

Брызгалин работал в качестве судьи с 2006 года. В 2010-м дебютировал на международном уровне, а в 2021-м добился звания лучшего судьи России.

Ранее стало известно, что в память об арбитре все ближайшие матчи по регби будут начинаться с минуты молчания.