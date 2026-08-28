Ближайшие матчи по регби начнут с минуты молчания в память об арбитре Брызгалине

Регбийные матчи будут начинать с минуты молчания в память об арбитре Брызгалине Ближайшие матчи по регби начнут с минуты молчания в память об арбитре Брызгалине

Москва28 авг Вести.Предстоящие матчи по регби в России будут начинать с минуты молчания в память об умершем арбитре Алексее Брызгалине. Об этом сообщает Федерация регби России.

Это затронет несколько крупных турниров, которые пройдут вплоть до конца августа.

Федерация регби России приняла решение начать все соревнования, проходящие в период с 28 по 31 августа 2026 года, с минуты молчания в память об Алексее Алексеевиче написано на сайте ФРР

О скоропостижной смерти Брызгалина стало известно 26 августа после того, как его тело было обнаружено в квартире на востоке Москвы. Предварительно, 47-летний мужчина покончил с собой.

Брызгалин работал арбитром в регби на протяжении 20 лет. В 2021 году был признан лучшим судьей страны.