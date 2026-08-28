Церемония прощания с арбитром Брызгалиным запланирована на 31 августа

Прощание с регбийным арбитром Брызгалиным состоится 31 августа Церемония прощания с арбитром Брызгалиным запланирована на 31 августа

Москва28 авг Вести.Стала известна дата прощания с регбийным арбитром Алексеем Брызгалиным. Церемония пройдет 31 августа, проинформировала Федерация регби Москвы.

Федерация регби Москвы сообщает, что прощание с московским регбийным судьей Алексеем Брызгалиным состоится 31 августа в 12.00 написано в Telegram-канале ФРМ

Уточняется, что мероприятие будет проведено в Центральной клинической больнице по улице Маршала Тимошенко, 25.

Брызгалин ушел из жизни 25 августа в возрасте 47 лет. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Ранее стало известно, что в память об арбитре все ближайшие матчи по регби будут начинаться с минуты молчания.