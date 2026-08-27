В Химках 28 августа простятся с 14-летним сыном главного тренера БК "Химки"

Прощание с 14-летним баскетболистом Ароном Семерниновым пройдет 28 августа В Химках 28 августа простятся с 14-летним сыном главного тренера БК "Химки"

Москва27 авг Вести.Прощание с баскетболистом Ароном Семерниновым состоится 28 августа, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба "Химки".

Прощание с Ароном Семерниновым состоится завтра, 28 августа, в Храме святых мучеников Космы и Дамиана по адресу: г. Химки, ул. Правобережная, д. 6 говорится в сообщении

Арон Семернинов скончался от остановки сердца 25 августа, в день рождения своего отца - главного тренера БК "Химки" Романа Семернинова.

В баскетбольном центре "Химки" установлен мемориал памяти Арона Семернинова. Сегодня руководство команды, тренерский штаб и все игроки возложили к нему цветы.