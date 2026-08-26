Арон Семернинов скончался во время тренировки в Подмосковье Стала известна причина смерти 14-летнего баскетболиста из Подмосковья

Москва26 авг Вести.Стали известны подробности смерти сына главного тренера баскетбольного клуба "Химки" Романа Семернинова, 14-летнего Арона. Мальчик умер в Подмосковье, 25 августа, в день рождения отца.

В Московскую область Арон переехал весной 2026 года, до этого он вместе с отцом тренировался в баскетбольном клубе "Локомотив-Кубань".

Этот талантливый разыгрывающий был одним из ключевых и самых перспективных игроков своей команды, постоянно становился лидером по результативности и эффективности на всероссийских и краевых соревнованиях сообщается в соцсетях Академии БК "Локомотив-Кубань"

По информации ТАСС, причиной смерти Арона Семернинова стала внезапная остановка сердца на тренировке.