Прощание с выдающимся кардиохирургом Бравве пройдет 27 мая в Новосибирске

Москва26 мая Вести.Церемония прощания с выдающимся кардиохирургом, профессором, заслуженным врачом России Иосифом Бравве, который скончался накануне на 86-м году жизни, пройдет 27 мая, сообщает ГТРК "Новосибирск".

Прощание с выдающимся медиком состоится 27 мая, с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Потанинская, 42/1 говорится в некрологе, опубликованном ТРК в мессенджере MAX

В нем отмечается, что Иосиф Юрьевич был учеником и соратником легендарного академика Евгения Мешалкина.

Бравве – основатель Новосибирского областного кардиодиспансера. За годы работы он провел тысячи сложнейших операций на открытом сердце и до последних дней передавал уникальный опыт молодым врачам.