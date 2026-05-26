В Новосибирске на 86-м году жизни умер кардиохирург Иосиф Бравве

Москва26 мая Вести.В Новосибирске скончался выдающийся кардиохирург, профессор, заслуженный врач России Иосиф Юрьевич Бравве, сообщает ИС "Вести".

Он умер на 86-м году жизни. До последних дней он оставался в профессии, общался с коллегами, передавал свой уникальный опыт молодым врачам.

Бравве был учеником академика Евгения Мешалкина и основателем Новосибирского областного кардиодиспансера, проводил сложнейшие операции на открытом сердце.

Прощание с кардиохирургом состоится 27 мая, с 13:00 до 14:00 по адресу: улица Потанинская, 42/1.