Москва25 сенВести.Близкие французской актрисы Марины Влади, последней супруги Владимира Высоцкого, намерены провести церемонию прощания в узком кругу, без привлечения широкой публики. Об этом рассказал бизнесмен, основатель Музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский в разговоре с ТАСС.
Я разговаривал [с ее семьей], они только сегодня определятся [по организации похорон]. <…> Нет, не хотят звать [широкую общественность]сообщил он
По словам Гавриловского, последние четыре года Влади болела.
О смерти актрисы стало известно накануне. Марина Влади скончалась на 89-м году жизни.
Она была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Влади и Высоцкий поженились 1 декабря 1970 года, их брак продлился до смерти великого артиста в 1980-м.