Близкие Марины Влади не будут собирать широкую общественность на ее похороны

Близкие Марины Влади не планируют собирать широкую общественность на ее похороны Близкие Марины Влади не будут собирать широкую общественность на ее похороны

Москва25 сен Вести.Близкие французской актрисы Марины Влади, последней супруги Владимира Высоцкого, намерены провести церемонию прощания в узком кругу, без привлечения широкой публики. Об этом рассказал бизнесмен, основатель Музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский в разговоре с ТАСС.

Я разговаривал [с ее семьей], они только сегодня определятся [по организации похорон]. <…> Нет, не хотят звать [широкую общественность] сообщил он

По словам Гавриловского, последние четыре года Влади болела.

О смерти актрисы стало известно накануне. Марина Влади скончалась на 89-м году жизни.

Она была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Влади и Высоцкий поженились 1 декабря 1970 года, их брак продлился до смерти великого артиста в 1980-м.