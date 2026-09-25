В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Владимиру Высоцкому и Марине Влади Жители Екатеринбурга несут цветы к памятнику Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Москва25 сен Вести.В Екатеринбурге к памятнику Владимиру Высоцкому и Марине Влади несут цветы после ее смерти, передает ТАСС.

Скульптура архитектора Александра Сильницкого установлена на улице Красноармейской. Отмечается, что к ней возложили гвоздики и красные и белые розы.

Актриса и певица русского происхождения Марина Влади умерла на 89-м году жизни 24 сентября, в четверг, во Франции. Она была женой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Их брак продлился с 1 декабря 1970 года вплоть до смерти великого артиста в 1980-м.

Газета Le Figaro назвала Влади "славянской звездой, ярко сиявшей на небосклоне французского кино".