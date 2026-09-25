Бизнесмен Гавриловский опроверг слухи о меркантильности Марины Влади Бизнесмен Гавриловский: Марина Влади никогда не брала у меня деньги

Москва25 сен Вести.Вдова Владимира Высоцкого Марина Влади жила небогато, но не брала деньги, которые ей предлагали в качестве помощи. Об этом ИС "Вести" рассказал бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский.

По его словам, в 2015 году Марина Влади распродавала вещи Высоцкого.

Мы у нее купили много вещей с аукциона, но она не меньше подарила нам без денег … Она небогатая женщина, еще трое сыновей, она всем помогала … Я ей предлагал много раз деньги … она никогда не брала. Говорят, что она меркантильная, но вот я совсем ее с другой стороны знаю. Много вещей, которые дорогие и бесценные даже, она нам передала в музей просто так сказал он

Влади умерла на 89-м году жизни. Она была женой Высоцкого с 1 декабря 1970 года до его смерти в 1980 году.