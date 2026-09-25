Москва25 сен Вести.Актриса Марина Влади, которая была последней женой Владимира Высоцкого, считала себя русской. Об этом ИС "Вести" рассказал бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский.

По его словам, Влади очень тепло относилась к России.

В 2017 году приезжала в Екатеринбург. Это было последнее ее посещение страны … Ей нравились березы. У нее … в квартире последней, [где она] жила … на террасе у нее березы растут, она вот посадила … Вот как человек относился. Она Россию очень любила, она считала себя русской. Она русской и была, потому что … все, что она делала для Высоцкого, это только … может русская женщина сказал он

Бизнесмен также рассказал, что Влади записала на пластинки старинные колыбельные песни на русском языке и продавала их во Франции.

Ранее Гавриловский заявил, что Марина Влади жила небогато, но не брала деньги, которые ей предлагали в качестве помощи.