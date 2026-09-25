Москва25 сен Вести.Бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский планирует увековечить память вдовы Владимира Высоцкого Марины Влади. Об этом он заявил ИС "Вести".

Я вчера разговаривал с сыном [Влади], сегодня вечером они определятся, когда будут похороны. Я рассчитываю туда съездить … Память будем увековечивать … у меня много мыслей, но понятно, это надо разговаривать с сыновьями, потому что как они к этому будут относиться – это очень важно сказал он

Марина Влади умерла на 89-м году жизни 24 сентября. Она была женой Высоцкого с 1 декабря 1970 года до его смерти в 1980-м.