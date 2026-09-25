Москва25 сен Вести.Французская певица и актриса, вдова Владимира Высоцкого Марина Влади хотела увезти его сердце во Францию, заявил MK.RU много лет работавший в театре на Таганке и в качестве доверенного лица Высоцкого Валерий Янкович.

Он отметил, что у нее не было шансов выполнить это желание, поскольку бы ей не позволили забрать сердце Высоцкого.

Когда Володя умер, Марина просила, чтобы ей отдали его сердце. "Я его увезу во Францию", – говорила Марина. Она хотела его там похоронить сказал Янкович

Марина Влади умерла на 89-м году жизни 24 сентября. Она была женой Высоцкого с 1 декабря 1970 года до его смерти в 1980-м.

В начале 2026 года Влади передала Росархиву любовную переписку с Высоцким, которую попросила не публиковать при ее жизни.