Стало известно, как Марина Влади относилась к слухам об изменах Высоцкого Бизнесмен Гавриловский: ко влюбчивости Высоцкого Влади относилась с пониманием

Москва25 сен Вести.Французская певица и актриса Марина Влади относилась к влюбчивости супруга Владимира Высоцкого с пониманием. Об этом ИС "Вести" рассказал бизнесмен и меценат Андрей Гавриловский.

Высоцкий был очень влюбчивый, и она к этому относилась с пониманием. Конечно, чисто по-женски, интуитивно она где-то возражала и так далее … Мы на эту тему с ней много разговаривали … и она к этому относилась спокойно сказал он

Ранее Андрей Гавриловский заявил, что Марина Влади похоронила свою карьеру из-за своего мужа, так как более 70 раз срывалась к нему со съемок.