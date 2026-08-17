В 2026 году естественная красота стала еще популярнее в России

"Миссис Россия 2026": в РФ возвращается тренд на естественную женскую красоту В 2026 году естественная красота стала еще популярнее в России

Москва17 авг Вести.В России изменились представление о женской красоте, возвращается тренд на естественность. Об этом сообщила победительница конкурса "Миссис Россия 2026" Марина Куклачева отметила в беседе с ТАСС.

Мы сейчас возвращаемся к естественности. У нас же было время, когда женщины очень вкладывали в себя и потеряли свое истинное лицо. Но "Миссис Россия 2026" олицетворяет женственность в первозданном своем виде сказала победительница конкурса

Куклачева также считает, что зрелый возраст является преимуществом для женщины. По ее словам, чем старше дама, тем она прекраснее.

16 августа в Москве прошел финал конкурса "Миссис Россия 2026". Обладательницей короны стала Марина Куклачева. Она актриса, режиссер и хореограф Театра кошек Куклачева.

В этом году главная тема конкурса красоты — "Женщина-Галактика". Мероприятие было посвящено 65-летию первого полета человека в космос. Победительница получила в качестве призов "Космический кубок" и возможность съемки авторского клипа.