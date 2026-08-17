Москва17 авг Вести.Обладательница титула "Миссис Москва – 2025" и невестка известного артиста Юрия Куклачева Марина Куклачева завоевала главный титул на национальном конкурсе красоты «Миссис Россия – 2026".

Смотр проходил в формате объединенного финала двух конкурсов — "Миссис Москва" и "Миссис Россия" — на сцене столичного концертного зала "Москонцерт".

Результаты конкурса огласила президент организационного комитета и фонда «Планета женщин» Алла Маркина, официально объявив о присвоении престижного титула Марине Куклачевой, передает РИА Новости.

По итогам конкурсных испытаний звание первой вице-миссис досталось Анне Шефер из Пскова. Статус второй вице-миссис получила представительница Санкт-Петербурга Татьяна Васильева, третьей вице-миссис признана Ольга Тарасенко из Новокузнецка, а замкнула пятерку призеров Антонина Спиридонова из города Великие Луки.

Ранее многодетная мама из Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Земля 2026".