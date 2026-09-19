Свадьба мисс России Алексеевой и олигарха Мительмана за 500 млн пройдет в ОАЭ

Свадьба мисс России Алексеевой и бизнесмена Мительмана обойдется в 500 млн Свадьба мисс России Алексеевой и олигарха Мительмана за 500 млн пройдет в ОАЭ

Москва19 сен Вести.В Абу-Даби состоится свадьба победительницы конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс БРИКС" Валентины Алексеевой и бизнесмена Ильи Мительмана. Торжество оценили в 500 миллионов рублей, сообщает Mash.

Только на гонорары 26 звезд, райдеры и логистику уйдет больше 350 миллионов, отмечает канал.

Свадьба планируется 1-2 октября на частном островном курорте Al Maya Island & Resort.

Из Майами специально прилетит Валерий Леонтьев. В программе также Сергей Лазарев, "Тату", Любовь Успенская, Баста, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, "Ленинград", "Дискотека Авария", "Мумий Тролль" и Юрий Антонов, который сейчас практически не поет. Григорий Лепс будет и петь, и вести мероприятие отмечается в сообщении

Аренда на три дня обойдется примерно в 10 миллионов. Около 50 миллионов уйдет на живые цветы, декорации и арт-объекты. В 15 - 20 миллионов оценивается стоимость еды, напитков и торта. Также средства уйдут на фото и видео, персонал и другую техническую часть.

Свадьба 20-летней Алексеевой и 50-летнего Мительмана может стать самой дорогой свадьбой года.