Евгения Медведева рассказала, что дороже всего обошлось на свадьбе Евгения Медведева: еда на свадьбе обошлась дороже, чем декор

Москва3 сен Вести.Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что самой дорогой статьей расходов на ее свадьбе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым стал банкет. По словам спортсменки, затраты на еду оказались выше расходов на декор.

Медведева и Гайнутдинов поженились 29 августа. В интервью KP.RU фигуристка рассказала, что на торжестве присутствовали около 200 гостей. По ее словам, пара решила сделать акцент на качестве блюд.

На еду больше ушло, чем на декор. Потому что у нас было около 200 гостей. У нас цена по еде вышла большой именно потому, что само качество продуктов на уровне рассказала спортсменка

О романе Медведевой и Гайнутдинова стало известно в июле 2025 года, а об их помолвке — в ноябре. Свадьба прошла в московском отеле The Carlton 29 августа 2026 года, среди гостей были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, фигуристка Александра Трусова с супругом Макаром Игнатовым и продюсер Яна Рудковская.