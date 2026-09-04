KP.RU: отпуск Бородиной мог обойтись в 11 млн, а Джигана в 4 млн рублей

Российские звезды потратили на отпуск от 1 до 11 млн рублей KP.RU: отпуск Бородиной мог обойтись в 11 млн, а Джигана в 4 млн рублей

Москва4 сен Вести.Российские звезды проводят отпуск в разных местах, а иногда успевают побывать на нескольких курортах. Авторы KP.RU подсчитали, сколько мог стоить отпуск Ксении Бородиной, Екатерины Климовой, Евгения Петросяна и Джигана.

Телеведущая Ксения Бородина с мужем блогером и бизнесменом Николаем Сердюковым отправилась бизнес-классом в Париж, а далее в путешествие по Франции и Италии, выбирая отели 5 звезд и дорогие рестораны. В Париже паражила в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel, где сутки стоят в среднем 50 тыс. руб. Также семья посетила концерт Бруно Марса, а на Капри пара жила в отеле La Palma Capri, где проживание стоит от 200 тыс. руб. Две недели отдыха на двоих обошлись, по подсчетам издания, не менее 4 млн рублей.

Далее с супругом, мамой и двумя дочками Бородина отправилась в Турцию в Maxx Royal Kemer Resort, в котором 10 дней отпуска могли обойтись в сумму свыше 2 млн рублей.

В конце лета Ксения Бородина с мужем и дочками поехала в США: Майами, Нью-Йорк, Орландо, "Диснейленд". В Орландо они заселились в Four Seasons, где стоимость проживания более 100 тыс. руб. в сутки. Отдых в США мог обойтись более чем в 5 млн рублей.

Актриса Екатерина Климова провела отпуск с тремя взрослыми детьми и дочкой-школьницей на Камчатке: в бухте Русская, долине гейзеров, вулкане Узон, реке Аваче, Курильском озере и др. Цена тура на Камчатку на неделю на человека начинается от 160 тыс. рублей. Также Климова успела посетить Мальдивы. Отдых Климовой обошелся в сумму от 4 млн рублей.

Этим летом семья Евгений Петросян с семьей побывал в турецкой Анталии. На их отпуск в две недели придется потратить 4,5 млн руб. Также этим летом супруга Петросяна Татьяна побывала в отеле в Тверской области, а в сентябре отправится в круиз. Такой семейный отдых обойдется в сумму около 5 млн рублей.

Репер Джиган (Денис Устименко) после развода с женой Оксаной Самойловой отправился на отдых с детьми на Мальдивы, а затем в Израиль. Каждая из таких поездок стоит минимум 2 млн руб. Оксана Самойлова вторую половину лета провела с детьми на ферме в Подмосковье.