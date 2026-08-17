Стало известно, где будут учиться дети российских знаменитостей KP.RU выяснил, куда поступили дети российских звезд

Москва17 авг Вести.Этим летом дети российских знаменитостей поступили в разные вузы. Издание KP.RU подвело итоги приемной кампании.

Сын Ксении Новиковой Мирон выбрал юриспруденцию в РЭУ имени Плеханова. Его младший брат Богдан после 9-го класса поступил в колледж на то же направление. Год обучения в Плехановском университете стоит 350 тысяч рублей. Сама Новикова окончила музыкальный колледж и режиссерский факультет МГУКИ.

Сын Глафиры Тархановой Корней Фаддеев поступил на дизайн: прошел на бюджет в Московский политех и на платное в РЭУ имени Плеханова, где получил скидку 30%. Семья выбрала Плехановский университет из-за военной кафедры. Год обучения стоит 840 тысяч рублей без скидки. Тарханова окончила Школу-студию МХАТ, ее муж Алексей Фаддеев – Щепкинское училище.

Дочь Олега Верещагина Полина поступила на бюджет в ВШЭ на иностранные языки и межкультурную коммуникацию. Она сдала ЕГЭ на высокие баллы: русский и литературу – на 100, английский – на 92. Олег Верещагин по образованию экономист, его жена Александра – переводчик.

Сын Екатерины Скулкиной Олег поступил на бюджет в московский технический вуз на направление, связанное с прикладной информатикой и компьютерной безопасностью. Родители Олега – выпускники Казанского медуниверситета.

Дочь Сосо Павлиашвили Сандра стала студенткой актерского факультета ВГИКа. Павлиашвили по образованию скрипач, мама Сандры – психолог.

Самым обсуждаемым стало поступление Анны Пересильд. Вместо ГИТИСа она выбрала Московскую школу кино, где будет учиться у Дарьи Мороз. Это связывают с плотным съемочным графиком актрисы. Обучение стоит 850 тысяч рублей в год. Мама девушки – Юлия Пересильд – окончила ГИТИС, папа – Алексей Учитель – операторский факультет ВГИКа.

Сын Андрея Мерзликина Федор поступил в МГУ на "продюсера кино и ТВ", а сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней – в ВШЭ на факультет компьютерных наук.