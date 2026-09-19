Москва19 сен Вести.20-летняя обладательница титулов "Мисс Россия – 2024" и "Мисс БРИКС" Валентина Алексеева прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы выходит замуж за 50-летнего бизнесмена Илью Мительмана в Абу-Даби.

На днях Алексеева рассказала об отношениях с челябинским предпринимателем Мительманом, опубликовав их совместные фото в соцсетях. СМИ писали, что в 2023 году бизнесмен развелся, также его ранее замечали в обществе известных представительниц шоу-бизнеса, включая модель Ирину Шейк. При этом Mash писал, что якобы Алексеева и Мительман собираются устроить свадьбу за 500 млн рублей в Абу-Даби.

Алексеева прокомментировала эту информацию на своей странице в соцсети. Девушка опубликовала пост, в котором заявила, что в последнее время вокруг ее личной жизни много шума. По словам студентки, в настоящее время она находится в своих первых серьезных отношениях и впервые испытывает глубокие чувства. Алексеева назвала себя "очень сильной девушкой с мощной энергией", и, по ее словам, местами может быть даже чересчур".

Алексеева уверена, что другой мужчина "просто не справился" бы с ней, учитывая ее "характер, темп и напор", поэтому она выбрала "того, кто равен" ей. Себя и Мительмана она считает "сильными партнерами".

Мой мужчина появился в моей жизни уже после того, как я сама поступила в медицинский вуз, завоевала титулы "Мисс Россия" и "Мисс БРИКС", и даже с Киркоровым мы познакомились задолго до Ильи. Все, чего я добилась — это результат моей личной пахоты и ночей без сна…Свадьба, которую вы все обсуждаете? Да мы сами про нее не знали до сегодняшнего дня сказано, в частности, в посте

Также студентка попросила подписчиков не верить "желтой прессе".