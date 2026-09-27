Симоньян: Кеосаян никогда не делал мне больно, он носил меня на руках

ЭМБ/ГОТ Симоньян рассказала, что Кеосаян никогда не делал ей больно Симоньян: Кеосаян никогда не делал мне больно, он носил меня на руках

Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ей нечего было прощать ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну, поскольку он никогда не делал ей больно. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы "Вести".

Мне нечего было прощать. Он никогда не делал мне больно. Он меня на руках носил… Вот таких, как он, не бывает. Мне совершенно нечего было прощать. Я ни разу в жизни не пережила с ним те моменты боли, которые приносят часто женщинам мужчины. Я думаю, что сидящие здесь женщины знают, что иногда мужчины умеют делать очень больно заявила Симоньян

Ранее она рассказала, что из-за нее Тигран Кеосаян не уехал в Ниццу со своей бывшей супругой Аленой Хмельницкой.