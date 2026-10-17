"Розовые очки спали": Юлия Савичева объявила о разводе спустя 12 лет брака Певица Юлия Савичева заявила, что разводится с мужем спустя 12 лет брака

Москва17 окт Вести.Певица Юлия Савичева объявила в соцсети VK, что разводится с композитором Александром Аршиновым.

Артистка сообщила, что последние полгода живет в сильном стрессе, а ее жизнь "перевернулась с ног на голову".

Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз поделилась Савичева

В своем посте она также проанонсировала новую песню, написав, что Вселенная "всегда посылала" ей музыку в трудные периоды жизни. По мнению певицы, сейчас все повторяется, за что она очень благодарна Вселенной.

Савичева уточнила, что демо новой песни "Я не люблю тебя" пришло ей тогда, когда она съезжала из квартиры, где жила с мужем. По словам исполнительницы хитов "Высоко" и "Если в сердце живет любовь", она слушала новую композицию и плакала.

В августе Савичева заявляла, что возьмет перерыв от социальных сетей из-за напряжения, вызванного постоянным обсуждением и критикой ее вокала и внешности.

Юлия Савичева вышла замуж за композитора и певца Александра Аршинова в октябре 2014 года. В целом они знакомы более 20 лет. В 2017 году у супругов родилась дочь, которая осталась жить с бабушкой и дедушкой по отцу в Португалии. Певица объясняла в интервью, что это решение связано с желанием уберечь ребенка от стрессов из-за гастрольной жизни и желанием обеспечить ей проживание в теплом климате. Артистка говорила, что навещает ребенка каждые полтора-два месяца, однако при пандемии они вынужденно разлучились на продолжительное время.