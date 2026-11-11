Москва11 ноя Вести.На премьере фильма о Владимире Маяковском и Лиле Брик актриса Катрин Асси призналась MK.RU, что разводится с мужем. По ее словам, она впервые решилась рассказать об этом.

Сейчас у меня развод. Но плакать мы не будем, идем дальше и настраиваемся на все самое позитивное, что только может быть. Это было обоюдное решение. Я в какой-то момент поняла, что выбираю себя, но этот выбор – с любовью. У меня ни в коем случае нет никакого негатива. Наоборот, только благодарность и любовь сказала она

По словам актрисы, она долго думала, рассказывать ли об этом, но решила, что лучше ее версия, чем версия интернета. Она благодарна за опыт и за то, что они с бывшим мужем дали друг другу, и "идет дальше с открытым сердцем".

Ранее Катрин Асси рассказывала, что замуж она вышла в 2022 году за бизнесмена Даниила. Актриса делилась историей их знакомства.

Это произошло на мероприятии, куда я заскочила буквально на 15 минут. После этого я стояла на улице и ждала машину, а ко мне подошел двухметровый голубоглазый красавчик и начал разговаривать... Потом он нашел меня в соцсетях. Кстати, оказывается, он видел меня в сериале "Отпуск", и когда он нашел мою страничку, понял, что это именно я. Он весь сериал смотрел и был немножечко в шоке, так как при знакомстве не знал, что я актриса вспоминала Асси

Асси также приписывали роман с Гелой Месхи, бывшим мужем Екатерины Климовой. Пару замечали вместе на светском мероприятии, но официального подтверждения отношений так и не последовало.

Ранее российская актриса Лянка Грыу рассказала об отношениях на расстоянии с ее возлюбленным – канадским актером Марселем Симоно.