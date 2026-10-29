Актриса Лянка Грыу рассказала, что видит своего возлюбленного раз в два месяца

Лянка Грыу о романе с канадским актером: встречаемся раз в два месяца Актриса Лянка Грыу рассказала, что видит своего возлюбленного раз в два месяца

Москва29 окт Вести.Российская актриса Лянка Грыу рассказала об отношениях на расстоянии с ее возлюбленным – канадским актером Марселем Симоно. Рассказ артистки приводит издание KP.RU.

В материале сказано, что Симоно живет в Нью-Йорке, а Грыу – в Москве, где у нее 15-летний сын от первого брака и работа. С избранником актриса встречается пять лет, в основном встречи проходят в других странах.

Мы встречаемся раз в два месяца. А так мы каждый день на связи. Это очень теплая, важная связь, когда ты полностью в курсе жизни человека поделилась Лянка Грыу

По ее словам, она чувствует близость.

Издание пишет, что актеры обычно устраивают свидания во время путешествий. Так, в августе они ездили в город Монток на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке.

Грыу рассказала, что у нее обычно все время съемки, а потом уже отдых, поездки и встречи. Предположительно, в следующий раз актриса увидит возлюбленного в конце ноября. 22 ноября ей исполнится 39 лет.

Исполнительница роли Ирен Адлер в современном сериале "Шерлок Холмс" призналась, что отношения на расстоянии ее устраивают, хотя раньше не могла представить такой формат.

Актриса также уточнила, что канадский актер показывает ей США, а она рассказывает ему о русских традициях – например, о просмотре "Иронии судьбы" в новогодние праздники и о Восьмом Марта. По ее словам, у них с Симоно разный культурный код, хотя менталитет она считает похожим.

С 2010 года Лянка Грыу была в браке с режиссером Михаилом Вайнбергом. У пары родился сын, но в 2022 году супруги объявили о разводе. Позднее СМИ сообщили, что бывший муж актрисы женился на ее подруге, которая присутствовала на их свадьбе в 2010-м.