"Абсолютно верю в любовь": Алсу не исключила, что снова выйдет замуж и родит Певица Алсу допустила, что могла бы снова выйти замуж и родить ребенка

Москва15 окт Вести.Певица Алсу рассказала, что после развода не утратила веру в любовь и что не исключает возможность снова выйти замуж и родить. Своими откровениями заслуженная артистка России поделилась в подкасте Эмина Агаларова.

Исполнительница не стала отвечать на вопрос о том, свободна ли она сейчас. Певица уточнила, что в ней осталось "абсолютно неизменным" то, что, несмотря на жизненные испытания, она остается "абсолютно жизнелюбивой" и "абсолютно верит в любовь". Кроме того, Алсу рассказала, что верит в добрых людей, хотя в ее жизни была случаи предательства.

Алсу также сообщила, что семья для нее на первом месте. По рассказу артистки, она вышла замуж по любви и была счастлива как женщина и как мама, поэтому ни о чем не жалеет. Алсу также сказала, что муж не запрещал ей выступать, а к моменту знакомства с ним в 22-летнем возрасте за ее спиной было уже семь лет карьеры, поэтому она "уже насладилась".

Я хотела бы, может быть, даже выйти замуж еще раз. Если будет человек, с которым я буду готова провести всю свою жизнь, то, наверное, было бы классно, если бы нас еще и объединил общий ребенок поделилась Алсу

В марте 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, в браке родились две дочери и сын. В 2024 году певица подала на развод на фоне сообщений СМИ об изменах супруга.