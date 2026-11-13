Актриса Ксения Алферова призналась, что больше не хочет выходить замуж Актриса Ксения Алферова исключила для себя возможность нового замужества

Москва13 ноя Вести.Актриса Ксения Алферова заявила, что сейчас не состоит в отношениях и не планирует снова выходить замуж. Об этом она рассказала KP.RU на кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в Москве.

Мое сердце полно любви к жизни. Оно не может быть свободным. Но замуж я не хочу сказала актриса

В феврале актер и режиссер Егор Бероев сообщил о расставании с Алферовой после 20 лет брака, а в августе актриса потеряла бабушку, которой было 103 года.

Ранее на премьере фильма о Владимире Маяковском и Лиле Брик актриса Катрин Асси рассказала, что разводится с мужем. По ее словам, она впервые публично говорит об этом.