Татьяна Овсиенко: женщина должна быть за мужем, а не при нем

Татьяна Овсиенко рассказала, каким должен быть мужчина Татьяна Овсиенко: женщина должна быть за мужем, а не при нем

Москва8 ноя Вести.Женщина должна чувствовать мужскую спину – быть за мужем, а не при нем. Такое мнение в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" высказала певица Татьяна Овсиенко, отвечая на вопрос, каким в ее понимании должен быть мужчина.

Почему говорят "замуж выходить"? Потому что нужно быть за мужем. Женщина за мужем. А не при муже. Женщина должна чувствовать спину. И она его в эту спину целует и дарит ему любовь, и ласку, и нежность. Конечно, чтобы котелочек варил, чтобы по крайней мере, [мужчина] был разумным. Остроумных люблю. То есть, понимаю, когда человек оптимист, чтобы ни происходило. Даже грусть бывает с улыбкой сказал певица

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