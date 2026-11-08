Татьяна Овсиенко об отношениях с Лолитой Милявской: она мой критик и наставник

Овсиенко рассказала об отношениях с Милявской Татьяна Овсиенко об отношениях с Лолитой Милявской: она мой критик и наставник

Москва8 ноя Вести.Критиком и наставником назвала певица Татьяна Овсиенко свою подругу Лолиту Милявскую. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Певица отметила, что подруга вселяет в нее уверенность.

По любому совету я ее [Лолиту Милявскую] всегда называю моим критиком очень серьезным и наставником, потому что… Лолочка всегда-всегда рядышком со мной, и она очень уверенный в себе человек. Эту уверенность она привила мне, подарила мне и в самой себе уверенность. Вот во всех моих судьбоносных жизненных ситуациях она всегда рядом сказала Овсиенко

Ранее певица поделилась подробностями романа с продюсером Владимиром Дубовицким.