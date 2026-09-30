Москва30 сен Вести.Певица Ольга Бузова призналась, что никак не может найти "того самого" мужчину. При этом в беседе с KP.RU исполнительница отметила, что мужчины знакомятся с ней и в ресторанах, и во время ее перелетов.

Если бы я знала [где искать идеального мужчину], я бы уже познакомилась! отметила Бузова

Певица призналась, что мужчины знакомятся с ней в ресторанах, однако, по ее словам, бывает она там нечасто. Также с ней знакомились и в самолете, но певица называет себя не самым активным собеседником в полете, поскольку сразу засыпает и просыпается только, когда воздушное судно идет на посадку.

В пробке со мной тоже не познакомиться, я езжу с водителем. Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа сказал Бузова

При этом певица рассказала, что среди ее слушательниц очень много красивых и успешных девушек. По словам Бузовой, иногда выходит так, что молодые люди специально приходят на ее концерты в поисках второй половинки. Певица поделилась, что несколько пар, которые познакомились на ее выступлениях, уже поженились.