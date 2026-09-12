Москва12 сен Вести.Американская певица Леди Гага и ее жених - предприниматель Майкл Полански попали в объективы камер вместе с их новорожденным ребенком. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Издание отмечает, что в последние месяцы Гаге и ее партнеру удавалось оставаться в тени.

На фотографиях... 40-летняя певица запечатлена прижимающей младенца к груди во время прогулки в Северной Калифорнии говорится в материале

Раньше у певицы не было детей, однако она открыто говорила о желании стать матерью.

До этого актриса Натали Портман стала матерью в третий раз. Роды прошли в Париже, у звезды уже есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.