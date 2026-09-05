People: Натали Портман стала матерью в третий раз

Актриса Натали Портман стала матерью в третий раз People: Натали Портман стала матерью в третий раз

Москва5 сен Вести.Голливудская актриса Натали Портман в августе родила третьего ребенка, сообщает журнал People со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что роды прошли в Париже.

Натали Портман – официально мама троих детей! Сорокапятилетняя актриса родила своего третьего ребенка, первого от ее партнера Танги Дестабля, в Париже в прошлом месяце пишет журнал

Имя и пол ребенка не называются. У актрисы уже есть 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия.

Ранее стало известно, что дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала мамой во второй раз.