У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился третий ребенок

"Не успели перевернуть календарь": Лиза Моряк родила третьего ребенка 3 сентября У актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился третий ребенок

Москва4 сен Вести.У 42-летнего российского режиссера Сарика Андреасяна и его 30-летней жены, актрисы Лизы Моряк, родился сын. Об этом следует из публикаций артистки в соцсетях.

Лиза Моряк опубликовала фото из роддома с мужем и новорожденным. На снимке видна табличка с датой рождения мальчика – 3 сентября.

Мы не успели перевернуть календарь пошутила актриса

Лиза Моряк уточнила, что "сын не томил ожиданием и явился стремительно, как будто знал, что этот мир уже готов его принять". Актриса назвала ребенка красивым и нежным. По ее словам, они с мужем счастливы идти по этому пути – "медленно, нежно, бесконечно".

Артистка добавила, в частности, что имя малыша начинается на букву "Э".

Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в 2025-м – дочь Шарлиз.