Москва4 сенВести.У 42-летнего российского режиссера Сарика Андреасяна и его 30-летней жены, актрисы Лизы Моряк, родился сын. Об этом следует из публикаций артистки в соцсетях.
Лиза Моряк опубликовала фото из роддома с мужем и новорожденным. На снимке видна табличка с датой рождения мальчика – 3 сентября.
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Лиза Моряк уточнила, что "сын не томил ожиданием и явился стремительно, как будто знал, что этот мир уже готов его принять". Актриса назвала ребенка красивым и нежным. По ее словам, они с мужем счастливы идти по этому пути – "медленно, нежно, бесконечно".
Артистка добавила, в частности, что имя малыша начинается на букву "Э".
Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в 2025-м – дочь Шарлиз.