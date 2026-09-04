"Растекаюсь от нежности": Анна Михайловская раскрыла имя и пол второго ребенка Актриса Анна Михайловская сообщила, что назвала младшего сына Степаном

Москва4 сен Вести.Российская актриса театра и кино Анна Михайловская впервые рассказала детали о втором ребенке. В подкасте Ольги Кузьминой "Растем вместе" артистка сообщила, что назвала младшего сына Степаном.

Анна Михайловская объявила о второй беременности весной 2026 года. В начале июня актриса опубликовала в соцсетях фотографии с выписки.

Михайловская призналась в интервью для подкаста, что считает себя очень тревожной и жертвенной матерью.

Всегда делаю для других намного больше, чем для себя. Кстати, сына назвала Степой. Теперь у меня Мироша и Степаша сообщила актриса

По рассказу Михайловской, после первых родов она восстанавливалась дольше и чувствовала себя хуже. Актриса уточнила, что с годами пришла к мысли, что женщине надо любить себя в настоящий момент, так как она подарила миру новую жизнь.

Звезда сериалов добавила, что после рождения младшего сына стала более мягкой и чувствительной, буквально "растекается от нежности".

В 2013 году Анна Михайловская вышла замуж за актера Тимофея Каратаева, в 2015-м в браке родился сын Мирослав. Спустя некоторое время супруги расстались, брак официально расторгли в 2018 году. Имя отца младшего сына актриса не раскрывает.

Анна Михайловская – актриса театра и кино, известна по таким фильмам и сериалам, как "Ангел в сердце", "Кадетство", "Молодежка", "Самая красивая".