Супермодель Наталья Водянова стала мамой в шестой раз У Натальи Водяновой и Антуана Арно родилась дочь

Москва5 сен Вести.Российская супермодель и филантроп Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. У нее и французского предпринимателя Антуана Арно родилась девочка.

Радостной новостью поделилась телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в своем Telegram-канале. По ее словам, новорожденная внешне похожа как на маму, так и на отца.

Для Натальи Водяновой и Антуана Арно это третий общий ребенок: пара уже воспитывает двоих сыновей — Максима и Романа. Также у модели есть трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.