Москва5 сенВести.Российская супермодель и филантроп Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. У нее и французского предпринимателя Антуана Арно родилась девочка.
Радостной новостью поделилась телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в своем Telegram-канале. По ее словам, новорожденная внешне похожа как на маму, так и на отца.
Для Натальи Водяновой и Антуана Арно это третий общий ребенок: пара уже воспитывает двоих сыновей — Максима и Романа. Также у модели есть трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.