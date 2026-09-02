50-летний сын Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом У Джона Леннона появился первый внук

Москва2 сен Вести.У культового британского рок-музыканта, вокалиста The Beatles Джона Леннона появился первый внук. Сообщение о пополнении в семье разместил в соцсети 50-летний сын рок-звезды - Шон Оно Леннон.

Шарлотта Кемп Мюль и я создали человека! Его зовут Аврелий​​​. Спасибо! говорится в посте

Шон Оно Леннон показал фото с младенцем и 39-летней матерью ребенка, а также отдельный кадр с ней и малышом.

Единокровный брат Шона Оно, Джулиан, отреагировал на публикацию эмодзи-сердечками.

Шон Оно Леннон – сын Джона Леннона от брака с японской художницей Йоко Оно. Других детей в этом союзе не было. После рождения сына Леннон взял перерыв в карьере на пять лет и ежедневно просыпался в шесть утра, чтобы ухаживать за ребенком. Про сына музыкант говорил: "Он не вылез из моего живота, но, клянусь Богом, это я создал его кости, потому что я каждый раз готовил ему еду, наблюдал как он спит, и я знаю, что он плавает, как рыба".

Шон Оно Леннон тоже стал музыкантом, его творчество относят к жанрам инди-поп и инди-рок. Он никогда не был женат, но с 2007 года состоит в отношениях с моделью и певицей Шарлоттой Кемп Мюль.

В мае 93-летняя Йоко Оно призвала запретить во Франции продажу крафтового пива John Lemon с карикатурой на музыканта.