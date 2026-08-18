Александр Буйнов-младший заявил, что к его работе дед относился скептически

Александр Буйнов-младший раскрыл, как к делу его жизни относится знаменитый дед Александр Буйнов-младший заявил, что к его работе дед относился скептически

Москва18 авг Вести.20-летний Александр Буйнов-младший, внук Народного артиста Александра Буйнова, рассказал о своей работе и отношении знаменитого деда к этому делу. Об этом сообщает MK.RU.

В материале сказано, что Буйнов-младший не стал строить карьеру в шоу-бизнесе, а решил посвятить себя сфере дизайна. В интервью изданию внук артиста рассказал, что певец поначалу скептически отнесся к этому.

Скептично [он] смотрел на это. Но со временем пересмотрел свое мнение и теперь только поддерживает меня рассказал Буйнов-младший

Он предположил, что изначально "не серьезно показывал" свое увлечение деду. По рассказу Буйнова-младшего, желание стать дизайнером возникло пять-шесть лет назад.

Буйнов-младший также уточнил, что избранная сфера деятельности уже приносит ему доход, хотя он не использует в рекламе знаменитое имя деда. Внук артиста добавил, что стремится к премиум-сегменту. Буйнов-младший также рассказал, что одежды его бренда в гардеробе деда нет, но он (внук) работает над этим.

Александр Буйнов‑младший - внук певца Александра Буйнова, участник реалити-шоу. По данным из открытых источников, родился в 2005 году.