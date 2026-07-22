"Я знаю, ты еще со мной": Келли Осборн обратилась к отцу в годовщину его смерти Келли Осборн почтила память отца в годовщину его смерти

Москва22 июл Вести.Британская певица и телеведущая Келли Осборн почтила память отца, культового рок-музыканта Оззи Осборна, в годовщину его смерти. Соответствующий пост размещен в ее соцсети.

В своем послании Келли Осборн обращается к отцу.

Я знаю, ты все еще со мной. Чувствую тебя в тишине, в ветре, в каждой песне, которая заставляет меня замереть, в запахе твоего одеколона и в каждом моменте, когда любовь перевешивает горе сказано в обращении

По словам дочери рок-звезды, он повсюду в ее жизни.

Оззи Осборн (настоящее имя Джон Майкл Осборн) – британский рок-музыкант, один из основателей новаторской хеви-метал-группы Black Sabbath, появившейся в 1968 году. В 1970-х начал сольную карьеру. В целом продал более 100 миллионов копий альбомов.

Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года в 76-летнем возрасте. Известно, что он страдал болезнью Паркинсона. По данным из СМИ, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. У рок-звезды остались шестеро детей: трое от первого брака и трое от брака с телеведущей Шэрон Осборн.