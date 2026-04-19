Москва19 апр Вести.Знаменитый английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создатель мюзиклов "Призрак Оперы" (The Phantom of the Opera, 1986), "Иисус Христос - суперзвезда" (Jesus Christ Superstar, 1970) и "Кошки" (Cats, 1981), в интервью газете The Sunday Times сообщил, что проходит лечение от алкогольной зависимости.

Я выздоравливающий алкоголик. Примерно 16 месяцев назад я понял, что мне нужна помощь, - и это оказалось одним из лучших решений в моей жизни заявил 78-летний Уэббер

По словам композитора, сейчас он распродает остатки огромной винной коллекции, которую начал формировать еще в 15 лет. В борьбе с зависимостью Ллойд Уэббер перепробовал различные методы: сначала обращался в специализированную клинику, однако это не принесло результата, после чего начал ходить на собрания общества анонимных алкоголиков.

Все знают об этом. Я начал стремительно катиться по наклонной, и примерно полтора года назад моя семья уже отчаялась. Моя жена чувствовала, что больше не может так жить" признался он

Композитор также рассказал, что три года назад его сын Николас скончался от рака желудка, спровоцированного алкоголизмом. Кроме того, Ллойд Уэббер считает, что его отец Уильям Ллойд Уэббер (1917-1982), служивший органистом и преподавателем в Королевском колледже музыки, тоже страдал от проблем с алкоголем.

Эндрю Ллойд Уэббер появился на свет 22 марта 1948 года в лондонском районе Кенсингтон в музыкальной семье. В его творческом наследии — свыше полутора десятков крупных мюзиклов, среди которых также "Эвита" (Evita, 1978), "Звездный экспресс" (Starlight Express, 1984) и "Школа рока" (School of Rock, 2015). Композитор руководит компанией Really Useful Group, управляющей его произведениями и правами на них. В ежегодном списке богатейших британцев по версии The Sunday Times он занял в прошлом году 273-е место с состоянием в 500 млн фунтов стерлингов ($675 млн).

