Вице-президент США сообщил о рождении сына Вице-президент США Вэнс объявил о рождении третьего сына

Москва20 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что у него и жены Уши родился сын.

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнс написал вице-президент

По словам Вэнса, супруга и младенец чувствуют себя хорошо. Роды проходили в военно-медицинском Центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

Согласно информации из открытых источников, политик стал отцом в четвертый раз. У семейной пары также есть дочь и два сына.

Ранее глава города Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз.