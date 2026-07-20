Москва20 июлВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что у него и жены Уши родился сын.
Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.
Мы рады объявить, что сегодня утром родился наш малыш Алек Нил Вэнснаписал вице-президент
По словам Вэнса, супруга и младенец чувствуют себя хорошо. Роды проходили в военно-медицинском Центре им. Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.
Согласно информации из открытых источников, политик стал отцом в четвертый раз. У семейной пары также есть дочь и два сына.
Ранее глава города Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз.