Москва25 октВести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян в свои 66 лет сохраняет отличную физическую форму. В этом ему помогают ежедневные тренировки. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
В здоровом теле здоровый дух, как говорится… Я спортом занимаюсь ежедневно. Во всем должна быть система, иначе не работаетподелился Харатьян
Ранее певица Ольга Зарубина предположила, что телеведущая и актриса Лера Кудрявцева выглядит молодо благодаря "позитивному настрою". Она отметила, что телезвезда не злопамятна и часто улыбается.