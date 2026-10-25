Харатьян о занятиях спортом: во всем должна быть система

Харатьян рассказал, благодаря чему в 66 лет ему удается хорошо выглядеть Харатьян о занятиях спортом: во всем должна быть система

Москва25 окт Вести.Актер театра и кино, певец, народный артист РФ Дмитрий Харатьян в свои 66 лет сохраняет отличную физическую форму. В этом ему помогают ежедневные тренировки. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

В здоровом теле здоровый дух, как говорится… Я спортом занимаюсь ежедневно. Во всем должна быть система, иначе не работает поделился Харатьян

Ранее певица Ольга Зарубина предположила, что телеведущая и актриса Лера Кудрявцева выглядит молодо благодаря "позитивному настрою". Она отметила, что телезвезда не злопамятна и часто улыбается.