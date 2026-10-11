Москва11 октВести.Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с агентством РИА Новости заявил, что чувствует себя отлично и поддерживает хорошую физическую форму.
В 2025 году СМИ сообщали об обнаружении у артиста редкого заболевания - транстиретинового амилоидоза, напомнили в агентстве.
Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в формепрокомментировал певец свое самочувствие
Ранее Лещенко рассказал, что познакомился с народным артистом России Александром Розенбаумом, когда пригласил его выступить на ужине с легендами советского спорта в Санкт-Петербурге.