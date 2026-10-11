Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично

"Держусь в форме": Лев Лещенко рассказал о своем самочувствии Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично

Москва11 окт Вести.Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с агентством РИА Новости заявил, что чувствует себя отлично и поддерживает хорошую физическую форму.

В 2025 году СМИ сообщали об обнаружении у артиста редкого заболевания - транстиретинового амилоидоза, напомнили в агентстве.

Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме прокомментировал певец свое самочувствие

Ранее Лещенко рассказал, что познакомился с народным артистом России Александром Розенбаумом, когда пригласил его выступить на ужине с легендами советского спорта в Санкт-Петербурге.