Наталья Водянова рассказала, что любит готовить на Новый год пельмени и борщ

Наталья Водянова рассказала, какие русские блюда любит готовить на Новый год Наталья Водянова рассказала, что любит готовить на Новый год пельмени и борщ

Москва12 ноя Вести.Супермодель Наталья Водянова, которая много лет живет во Франции, рассказала, что любит готовить некоторые русские блюда на Новый год и скучает по традициям празднования из своего детства. Как пишет издание The Voice, своим рассказом она поделилась в интервью бренду 12 storeez.

По словам модели, родившейся в Нижнем Новгороде, ей не хватает особенных эмоций, которые были в детстве во время празднования в России. Модель рассказала, что после боя курантов и праздничного ужина выходила с семьей на улицу, а там прохожие желали незнакомым людям счастливого Нового года.

Водянова также сообщила, что любит готовить пельмени вместе со своими детьми по рецепту покойной бабушки.

Дети обожают пельмени, такая вот семейная маленькая традиция. Ну, и борщ, который любят абсолютно все. Это, в принципе, что мы часто делаем на 1 января с детьми, например, смотрим "Иронию судьбы" или "Карнавальную ночь", пересматриваем эти замечательные традиционные советские фильмы поделилась модель

Наталья Водянова также вспомнила праздничные приемы, которые устраивала ее бабушка для всей семьей. По рассказу супермодели, тогда даже дети должны были говорить тост. Сейчас во время празднования Нового года Водянова тоже просит своих детей пожелать что-нибудь.

В сентябре Наталья Водянова стала мамой в шестой раз.