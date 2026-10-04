Ресторатор Барду рассказал, как после поездок в РФ открыл пельменную в Париже

Француз после поездок в Россию открыл пельменную в Париже Ресторатор Барду рассказал, как после поездок в РФ открыл пельменную в Париже

Москва4 окт Вести.Французский ресторатор Оливье Барду после поездок в Россию по работе вернулся в Париж и открыл там пельменную Pelmeni Korner. В беседе с РИА Новости француз признался, что пельмени — это одно из его самых любимых блюд, которое он не смог найти во Франции по доступной цене и в достаточном количестве.

Барду отметил, что во время своих поездок в Россию приобщился к русской кухне, в частности, к пельменям​​​.

Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени - одно из моих любимых блюд - по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро сказал ресторатор

После этого он решил, что "лучший способ удовлетворить свой аппетит - готовить пельмени самому".