Москва10 сенВести.Полиция проводит проверку обстоятельств, при которых пермяк ночью забрался в павильон шаурмы и сам себе ее приготовил. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Информация о происшествии появилась в соцсетях пермской сети кафе. Сообщалось, что в ночь на 11 сентября пермяк очень хотел шаурму и решил не ждать открытия павильона на улице Гашкова, поэтому взломал его. После этого на кухне он приготовил себе шаурму, поужинал, забрал остатки пищи в сумку и ушел, не тронув деньги в кассе.
Предполагаемый правонарушитель уже установлен, уточнили в ведомстве.