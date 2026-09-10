В Перми мужчина взломал павильон с шаурмой и сам приготовил себе еду Полиция выясняет обстоятельства взлома палатки с шаурмой в Перми

Москва10 сен Вести.Полиция проводит проверку обстоятельств, при которых пермяк ночью забрался в павильон шаурмы и сам себе ее приготовил. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Информация о происшествии появилась в соцсетях пермской сети кафе. Сообщалось, что в ночь на 11 сентября пермяк очень хотел шаурму и решил не ждать открытия павильона на улице Гашкова, поэтому взломал его​. После этого на кухне он приготовил себе шаурму, поужинал, забрал остатки пищи в сумку и ушел, не тронув деньги в кассе.

Предполагаемый правонарушитель уже установлен, уточнили в ведомстве.